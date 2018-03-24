по следам фонотеки М.Баранова - 8

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Виктор Фёдоров - концертные записи (70-е)

начало 70-х

1-01. Невозможно (Если прошлое остыло, если выцвели чернила...)

1-02. Песня о Ленинграде (Сегодня холодно, на градуснике в плюсе - два...)

1-03. Астроном-любитель (Если б мне на день рожденья подарили телескоп...)

1-04. Кижи (Семицветье гибких радуг над Онегою ожило...)

середина 70-х

2-01. В шалаше бумажном звездный потолок - с ним иду по будням, не замкнувши хода...

2-02. Кошка, которая гуляла сама по себе (Мои истории - просто пустяк...) (ст. И.Дорофеев)

2-03. Воображаемое письмо М.С.Лунина из ссылки Государю Императору [Дуэльное письмо]

2-04. Ангел-хранитель (Мой ангел-хранитель, да воля твоя - меня уберечь...)

2-05. Песня адских водителей санно-гусеничных поездов (Отпусти ты меня, не держи...)

2-06. Предрассветная песня (Много дел вокруг до рассвета, дрёма всюду бродит по свету...)

2-07. Память (Память, осмелев, подвела часы. Было ли когда, не было ли это...)

2-08. дописка - В.Федоров и А.Хочинский - Про царя (Если б дали мне...) (Е.Бачурин)

из концерта в Москве (вторая половина 70-х)

3-01. Много дел вокруг до рассвета, дрёма всюду бродит по свету...

3-02. Венок на могилу Булгакова (Вот это я тебе взамен...) (ст. А.Ахматова)

3-03. Не плачь, не плачь, моё дитя... (М.Лермонтов)

3-04. Восточный марш личной гвардии Наполеона (Кони вороные, алые попоны...)

3-05. Ангел-хранитель (Мой ангел-хранитель, да воля твоя - меня уберечь...)

3-06. Кукушка (Кукушка - «Ку-ку! Живи на Земле»...) (ст. Р.Рождественский)

3-07. Приглашение к сказке (В туманное утро не топтаны тропы...)

3-08. Набатная (То-то лихо разгулялося, небо рвёт булатный звон...)

3-09. Элегия [памяти А.С.Пушкина] (Туда где рощи пламенеют, туда, где стылая вода...)

3-10. Кают-компания (Мой дом на берегу, моя кают-компания...) [обрыв]

середина 70-х

4-01. Баба Яга - усталая, ой, хворая и хромая...

4-02. Далека дорога от царя до Бога, тихо тают птичьи стаи, в небо улетая...

4-03. Гусарский монолог (Гусар гусару брат - не правда ли, корнет...)

4-04. Разбегаются круги по зелёной воде...

https://yadi.sk/mail/?hash=UgnCpyrqCCUWsgbxSJiTZ11av3Kdn%2FnSu8uFVlOufhw%3D

https://mega.nz/#!50Zi1JxB!XcPwso6rZ70m16VLWGEzf5PQWOz-oCA6OkesuVT_dJo

Игорь Гольдин

01. Песенка козла (Быть козлом совсем не трудно...)

02. Карусель (Карусель, карусель посади меня в кисель...)

03. Песенка о слоне (Все летают по немногу...)

04. Песенка про кораблик (В городе портовом одном...)

05. Песенка про трёх крыс (Жила-была крыса чердачная...)

06. О чём тоскует швейная машинка (Я по паспорту с рожденья очень тонкий механизм...)

07. Про вдохновение или как укротить крота (Один - кита, другой - кота...)

08. Белая ворона (Белая ворона говорила чёрной...)

09. Колыбельная (Сон, сон, сладкий сон...)

10. В ветвях укрылся ленивый ветер, листы жуя... (ст. А.Граши)

11. Ноктюрн (Ночь как музыка струится...) (ст. А.Граши)

12. Сонет поздней осени (Опадают мои листья...) (ст. А.Граши)

13. Облако (Облако аистом белым плывёт...)

14. Желтые листья (Так нежна и так легка...) (ст. Д.Чарквиани)

15. Светлячок (Ты куда, мой светлячок, тихо-тихо держишь путь...)

16. Южная застольная песня (Голубая сойка на стволе самшита...) (ст. Ю.Ряшенцев)

17. Успокойся, пташка (Успокойся пташка - мне с тобой беда...)

18. Лукоморье. Нескромное вступление (И повторил я - «Ай, да сукин сын!»...) [стих]

19. Лукоморье. Песня учёного кота (Привет! Хелло! Гуд найт! Бонжур!..)

20. Лукоморье. Про царевну Елену и волка Мухтара (У царя младая дочь...)

21. Лукоморье. Монолог-танго пупа Земли (Надеюсь, Вы не криминально тупы...)

22. Лукоморье. Про Соловья-разбойника (У смородины, у речки...)

23. Лукоморье. 33 богатыря (Мы выходим из воды, строимся по росту...)

24. Лукоморье. Царь Кащей (Я - Кащей, моё оружие - учтивость...)

25. Сказ о происхождении любви (Там, где в чаще леший колобродил...)

26. В тиши безлюдья, в сумраке забвенья... [стих]

27. Кармы (Да будет проклята надежда, её бесшумные крыла...) [стих]

28. Песенка барда (Как вовремя сумел я отвести...) [стих]

29. Родина облупленых скамеек и ленивых жирных голубей... [стих]

30. Старушки (В этих подвалах оконца не раскрывают...) [стих]

31. Я вежливо довёл ее до дому и дальше - до подъезда, до крыльца... [стих]

32. Ночь (Горячечный бред впавшего в забытье города...) [стих]

33. В ночь под Новый год (В ночь под Новый год что-нибудь произойдёт...)

34. Бой с тенью (Покуда новичок я рядом с вами...)

35. Флибустьеры или Вальс для семьи из двух человек (Кончен день, брошен кубок пустой...)

36. Двадцать пять (Двадцать пять позади. Поезд дёрнется и встанет...)

37. Маленькая женщина (Для кого развиты волосы, затуманены глаза...)

38. Про волшебную дверцу (Когда смеркается в овране и всходит на небе луна...) [обрыв]

https://yadi.sk/mail/?hash=85OCBgguGOyQ1U%2FeeiyZ0qw9Ipe4qa%2FecuHgbuHeqi0%3D

https://mega.nz/#!UOJzkAzK!g5hNTozwYgDDcjBIuoSC7HwQaIJerLOChUIrqJcuG7w

Григорий Гладков - концерт в ЦИАМ (Москва, 1981 год)

01. о Григории Гладкове

02. Песня о картинах (Если видишь на картине...) (ст. А.Кушнер)

03. Воздухоплавательный парк (В начале пригородной ветки...) (ст. А.Кушнер)

04. Сентябрь (Сентябрь выметает широкой метлой жучков, паучков...) (ст. А.Кушнер)

05. Сирень (Фиолетовый, белый, лиловый...) (ст. А.Кушнер)

06. Времена не выбирают (Времена не выбирают, в них живут и умирают...) (ст. А.Кушнер)

07. Ёрш - ершится, змея - змеится... [стих М.Яснова]

08. Я помогаю на кухне (Ну-ка, мясо в мясорубку...) [стих М.Яснова]

09. Спозаранку или Прогулка по Фонтанке (Точит токарь спозаранку...) (ст. М.Яснов)

10. Кантата о выпавшем зубе (В тишине полночной выпал снег на крыши...) (ст. М.Яснов)

11. Дятел (Дятел пёрышки взлохматил...) (ст. М.Яснов)

12. Удод (Удод, удод, удодина...) (ст. М.Яснов)

13. Мама (У прохожих на виду маму за руку веду...) (ст. М.Яснов)

14. Душа (То, что мы зовём душой...) (ст. А.Кушнер)

15. Умереть (Я к ночным облакам за окном присмотрюсь...) (ст. А.Кушнер)

16. ответы на записки

17. Песня эскимосского барда (По северу ехал один эскимос...) (ст. Г.Горбовский)

18. Китайский музыкант (Мой китайский музыкант - в пытках...) (ст. А.Кушнер)

19. Закрывать и открывать глаза (Вот я вижу - куст растёт в саду...) (ст. О.Дриз)

20. А может быть, ворона (Одну простую сказку, а может...) (ст. Э.Успенский) [обрыв]

отсутствует окончание концерта - буквально несколько песен (плёнка с ним не передана на оцифровку)

https://yadi.sk/mail/?hash=ralcxMG5bVv9F4mlMq2WI4HRudpw8GIpg%2BhKaP5ulYg%3D

https://mega.nz/#!Iax2iCCB!WWEu6uU5IBVXdIuac4fLvMjf3Y_mel3imLNtfZ3JA_0

Леонид Нахамкин

01. Собутыльники (Собутыльники есть и друзья - вот они за столом, за столом за одним...)

02. Я теперь говорю по-английски, как какой-нибудь там джентльмен...

03. По улице, по Жукова, весёлый и хмельной, я каблуком отстукивал дощатой полосой...

04. Дайте немного подумать (Я родился в октябрь, шли дожди, в ненастье...)

05. Старая рифма (Вот старые рифмы - но чьи это ноги прошли по просёлочной...)

06. Песни прежних лет (Ах, эти песни прежних лет ушли, как вдаль уходит след...)

07. «Куда идёшь и всё молчишь» - «Помалкивай, давай»...

08. Литейный мост (Я здесь встречал багровые закаты, ночной мороз и мглистую зарю...)

09. Пришла любовь (Из суеты, из пустоты она войдёт - предвестница весны...)

10. Уходят короли (Уходят короли, свои дела не завершив...)

11. Она ушла (А ну кончай смотреть в осеннее окно - она тебя уже не любит всё равно...)

12. Идёшь по улицам, мостам и переулкам - чуть-чуть любя, чуть-чуть дразня...

13. И осенним ленинградским утром я к тебе в квартиру постучу...

14. На дороге, где осины шелестят, на дороге, где с тобою год назад...

15. Окраины (Мы с тобой полюбили окраины и бездумную грусть пустырей...)

16. Пока горит ночная сигарета - весь мир дрожит в неясном огоньке...

17. Тик-так (Я сам себе построил дом и не жалел гвоздей, но стало тесно в доме том...)

18. После праздников (Снимали флаги после праздников, считали деньги в кошельках...)

19. Я всегда просыпался чуть позже, настоящее спутав со сном...

20. Изредка встречались, видно - не любя, сроки назначали мы для себя...

21. Не осталось ни спиченки - ни одной, ни одной, затуманилось личико...

22. Старый друг (Когда весной твой старый друг, твой верный друг уходит...)

https://yadi.sk/mail/?hash=NX6cJcWelyczqQwPmYSjGzUeiDqGnOz%2FXMjK5odfPPg%3D

https://mega.nz/#!JbR2XAKS!oA2D4v9NQgnL7HcBRct2-yLOmZXPKma1JjUNVO_k6SE

Кулуары абонементного концерта Никитиных в ДК Горбунова (26.01.1986)

Присутствуют: Б.Окуджава, А.Дулов, В.Берковский, Л.Иванова и др.

01. Никитины и др. - К нам приехал... (За дружеской беседою, коль пир идёт...)

02. С.Никитин и др. - Мы любим шумные пиры... (ст. Н.Языков)

03. С.Никитин, А.Дулов и др. - Хромой король (М.Карем - А.Дулов)

04. Никитины и др. - Пиратская (Ю.Ким - М.Блантер)

05. С.Никитин и др. - Вот идёт за вагоном вагон... (авт. неизвестен)

06. В.Берковский, Никитины - Божественная суббота (Б.Окуджава - В.Берковский)

07. В.Берковский, Никитины - В городском саду (Б.Окуджава - В.Берковский)

08. Л.Иванова, С.Никитин - Сыночек мой (Сыночек мой, любимый мой...) (Л.Иванова)

09. Л.Иванова, С.Никитин - Улица Горького (Бесконечной тоскою охвачена...) (Л.Иванова)

10. В.Берковский, Никитины и др. - Альма матер (Д.Сухарев - В.Берковский)

11. С.Никитин и др. - Приморили, гады (Всю Сибирь прошёл...) (Г.Иванов)

12. С.Никитин и др. - Взвейтесь, соколы, орлами...

13. С.Никитин и др. - Вражеским наветам красочным ответом... (С.Крылов - Г.Христофоров)

14. С.Никитин - рассказ об исполнении этой песни на военных сборах в лагерях

https://yadi.sk/mail/?hash=%2BmKPiPkk84wyphx81ROdmTcEUy3HuIq3pP1vArL4DcY%3D&uid=14921155

https://cloud.mail.ru/public/4mGd/u1stHLE2c

Александр Дулов: записи 60-х - начала 70-х годов

01. Не жалею, не зову, не плачу... (ст. С.Есенин)

02. Народная милиция (Мы с тобой - народная милиция...) (А.Дулов)

03. Гимн толстяков (Был Рубенс толст, да и Бальзак...) (ст. М.Базилевский)

04. Дорога в дождь - она не сладость... (ст. Е.Евтушенко)

05. Эх вы, сани! А кони, кони!.. (ст. С.Есенин)

06. Дым в окно врывается хлопьями белёсыми... (ст. Е.Винокуров)

07. Ветер (Будто впрямь по чью-то душу...) (ст. Л.Мартынов)

08. Тень (Приглушает птичий гам тишина еловая...) (ст. В.Тушнова)

09. До Ашукинской платформы, а потом - через поля... (ст. Н.Королёва)

10. Уеду (Уеду, уеду, уеду в далёкую яркую степь...) (ст. Ю.Мориц)

11. Вчера ещё в глаза глядел... (ст. М.Цветаева)

12. Дымный чай (Заварен круто дымный чай...) (ст. И.Жданов)

13. Который раз тебя я провожаю... (ст. Р.Ахматова)

14. Дым в окно врывается Хлопьями белёсыми... (ст. Е.Винокуров)

15. Дорога в дождь - она не сладость... (ст. Е.Евтушенко)

16. Счастливчик (Эх, родился-то я - в рубашечке зашит...) (А.Дулов)

17. На рассвете (На рассвете родятся над бухтой туманы...) (ст. П.Халов)

18. Тень (Приглушает птичий гам тишина...) (ст. В.Тушнова)

19. Эх вы, сани! А кони, кони!.. (ст. С.Есенин)

20. Народная милиция (Мы с тобой - народная милиция...) (А.Дулов)

21. Песня (Я - простая девка на баштане, он - рыбак, весёлый человек...) (ст. И.А.Бунин)

22. Гимн толстяков (Был Рубенс толст, да и Бальзак...) (ст. М.Базилевский)

23. Украденная любовь (Дай явь, как сон, явись ко мне...) (ст. М.Румянцева)

24. Увези, увези меня к морю - хоть на день... (ст. Ю.Мориц)

25. Заклинание (Весенней ночью думай обо мне...) (ст. Е.Евтушенко)

26. Кузнечик (Ночь над гаванью стеклянной...) (ст. В.Соснора)

27. Клюква (Собирайте, товарищи, клюкву...) (ст. Д.Сухарев)

28. Телепатия (Телепатия, ух, телепатия...) (ст. О.Тарутин)

29. Фокусник (Он сделал мрачное лицо...) (ст. А.Кушнер)

30. Бабий яр (Над Бабьим Яром, над Бабьим Яром...) (ст. Е.Евтушенко)

31. Хромой король (Железный шлем, деревянный костыль...) (ст. М.Карем, пер. М.Кудинов)

32. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста... (ст. В.Тушнова)

33. Ноченька (Ноченька, ой, зимняя...) (А.Дулов)

34. Как яблочко, румян... (ст. Пьер-Жана Беранже, пер. В.Курочкин)

35. А если я однажды поутру... (ст. В.Соколова)

36. Здесь Джон покоится в тиши, конечно - только тело... (ст. Р.Бернс, пер. С.Маршак)

37. Гимн болотных геологов (Все болота, болота, болота...) (ст. В.Лейкин) [без начала]

38. Эй, художник (Эй, художник, выше знамя...) (А.Дулов)

39. На рассвете (На рассвете родятся над бухтой туманы...) (ст. П.Халов)

40. Песенка туриста (Имею нрав я беспокойственный...) (А.Дулов)

41. Хромой король (ст. М.Карем) [на франц. языке)

42. Уеду (Уеду, уеду, уеду в далёкую яркую степь...) (ст. Ю.Мориц)

43. Вчера ещё в глаза глядел... (ст. М.Цветаева)

44. Счастливчик (Эх, родился-то я - в рубашечке зашит...) (А.Дулов)

45. Морозным огнём оббоженным пылают пожаром лесным... (ст. С.Юфит)

46. Гимн болотных геологов (Все болота, болота, болота...) (ст. В.Лейкин) [обрыв]

https://yadi.sk/mail/?hash=guSeDXBXE2UiT07O%2Bwk0kfm3XZ3%2BSWdY8ZGua3eH%2B0I%3D&uid=14921155

https://cloud.mail.ru/public/2u13/cX65CaZtD

Елена Григорьева, Джоник Зейналов, Елена Чаплина - домашняя запись (1977)

01. Е.Григорьева - Принцесса Береника (У леса не черника...) (А.Городницкий)

02. Е.Григорьева - Песенка про петухов (Сладко спится на майской заре...) (Б.Окуджава)

03. Е.Григорьева - Не верь войне, мальчишка... (Б.Окуджава)

04. Е.Григорьева - Ах, война - она не год еще протянет... (Б.Окуджава)

05. Е.Григорьева - Отрада (В будни нашего отряда, в нашу окопную семью...) (Б.Окуджава)

06. Е.Григорьева - настоящих людей так немного... (Б.Окуджава)

07. Е.Григорьева - Часики (Вот купил часы на браслетке я...) (Б.Окуджава)

08. Е.Григорьева - Вот счастливый человек - это видно по всему... (Б.Окуджава)

09. Е.Григорьева - Ваше Величество, Женщина (Тьмою здесь все занавешено...) (Б.Окуджава)

10. Е.Григорьева - Московский муравей (Не тридцать лет, а триста лет иду...) (Б.Окуджава)

11. Е.Григорьева - Аты-баты, шли солдаты... (Б.Окуджава)

12. Е.Григорьева - Фарс-гиньоль (Все засранцы, все нахлебники - жрут и пьют...) (А.Галич)

13. Е.Григорьева - Командировочная пастораль (То ли шлюха ты, то ли странница...) (А.Галич)

14. Д.Зейналов - И снова снег и снова город как в дыму... (ст. В.Егоров)

15. Д.Зейналов - Москва - кружи меня, кружи! Ночная, радужная, смелая... (ст. В.Егоров)

16. Д.Зейналов, Е.Чаплина - Над моей головой лес раскинул шатёр...

17. Е.Чаплина - Ветер летал, ветки качал и исчезал вновь...

18. Е.Чаплина - Я люблю тебя, слышишь - люблю, я песни тебе пою...

19. Е.Чаплина - Гитара звучит, гитара поёт, гитара тихонько мотив навевает...

20. Е.Чаплина - Голубые долины перед нами лежат, голубые вершины рядом с ними стоят...

21. Е.Чаплина - Тихо снежинки ложатся на плечи, ты хочешь поймать их тёплыми руками...

22. Е.Чаплина - Я пила твои поцелуи сквозь прозрачную [нрзб] ласковых губ...

23. Е.Чаплина - Когда тебя женщина бросит, забудь, что имя её - постоянство... (ст. Г.Гейне)

24. Е.Чаплина - Ты просишь песню, теперь ты просишь песнь - гармонию чистую...

25. Д.Зейналов - Послевоенное танго (Восславив тяготы любви и свои слабости...) (Б.Окуджава)

https://yadi.sk/mail/?hash=evEb07mTPkzmL9WAH88qD8KSSp19zf4lPF1M0b9mAWM%3D&uid=14921155

https://cloud.mail.ru/public/34j2/9jsuHtkN4

Григорий Дикштейн - запись на XI Грушинском фестивале (01-02.07.1978)

01. Баллада о тополях (Снег в июне - что это такое...)

02. Грёзы (Кот лениво выгнет спину...)

03. Оркестр (Играйте тихо, флейты, кларнеты и гобои...)

04. Месяц - жёлтый пароходик

05. Другу (Как ты живёшь, мой бывший друг...)

06. Если откровенно [Зрелость] (Если откровенно - а по другому не хочу...)

07. Реминисценция (Пора, мой друг, пора...)

08. Встреча (Улица осенняя, лица, лица, лица...)

09. Длинная ночь (Всю ночь мелькание теней...)

10. Я учусь доброте - а для этого жизни, пожалуй, не хватит...

11. Песня Ивана-дурака (Дорогою исхоженной безропотно несусь сквозь время...)

12. Песня дочки бабы Яги (Где же мне набраться прыти...)

13. Песня Змея Горыныча (Обожаю романсы и сытную еду...)

14. Песня изящного Чёрта (Идите вы ко всем чертям...)

15. Песенка секретаря (Я многое могу, хоть я не Кио и не джин...)

16. Жуткая история рекламы современной одежды (И чего напрасно хрюкать...)

17. Женское коварство (Она мне глазами всю душу сожгла...)

18. Рассказ о моем пороке, или Аллергия (Говорил мне педиатр Серёжа...)

19. Памяти барда [А.А.Галичу] (Чужая даль не стала ближе...)

20. В жизни каждый день бои, каждый день - потери...

21. Песня литературных персонажей (Со стеллажей и со страниц...)

22. Песня Несмеяны (Улыбаться неохота, брань моя - моя броня...)

23. Прощание с летом (Горячей и чёрной картошкой печёной согрей ладошки...)

https://yadi.sk/mail/?hash=z3bij7WU6ESdmZJuY6Di%2BLnGa5G1pstjGzUyy2aST2Y%3D&uid=14921155

https://cloud.mail.ru/public/EcN8/S2CgwMmQu

Виктор Забашта - запись на XI Грушинском фестивале (01-02.07.1978)

01. В.Забашта и С.Черкашин - Пьяная песенка. Пьеро (Прости меня, дружок...) (В.Егоров)

02. В.Забашта и С.Черкашин - Санчо Пансо - трезвый человек... (ст. Ф.Кривин)

03. В.Забашта и С.Черкашин - Менестрели (Ветрами опоясаны, идут...) (А.Лемыш)

04. В.Забашта - Иди ко мне, девчонка - не бойся, я не груб...

05. В.Забашта - Я сейчас немного пьян, чуть кружится голова...

06. В.Забашта - Ближе, ближе, ближе, так, вот так...

07. В.Забашта - Пародия на В.Ланцберга (Как только в песне я услышу «Старина»...)

08. В.Забашта - Пародия на Дольского (Были времена - ох, было времечко...)

09. В.Забашта - Пародия на Никитина-Берковского (Ой, поёт соловей на кладбИще...)

10. В.Забашта - Давай канай, фуфло, туфту мне не гони...

11. В.Забашта - Почему-то мне болесно, почему-то невесело, что-то грустно и горестно...

12. В.Забашта - Снимите плед с ваших колен, поставьте на пол свой графин...

13. В.Забашта - Я в переулок ночи вошёл, гонимый жалостью...

14. В.Забашта - Я нашел в себе эти силы и теперь стою, сам не свой...

15. В.Забашта - В руках штурвал - позорче будь, разведчик!..

16. В.Забашта - Мне приснился прошлой ночью сон нелепый, странный очень...

17. В.Забашта - Позванивали струны, ложилась под ноги Земля... [забыл]

18. В.Забашта - Если кто не поверит - согласен на спор...

19. В.Забашта - Говоришь ты - твоя навсегда, а ведь знаешь, что только на ночь...

20. В.Забашта - Осень стучится в окно мутной слезинкой дождя...

https://yadi.sk/mail/?hash=X8Q87nXKGHb2VG%2BZFzdR2v7LHJnmHsrc275ZLe3EOTQ%3D&uid=14921155

https://cloud.mail.ru/public/MMea/6h9yzyj2A

Виталий Фролов - запись на XI Грушинском фестивале (01-02.07.1978)

01. Письмо к матери (Успокоилось море туманное, перестало с ветрами плясать...)

02. Сто страниц примет (Солнце ясное, шелколистое, несказанный свет...)

03. Одесский дождь (О чём грустим, друзья - не знаем сами...)

04. Пиратская (Пристроились в кильватер мы к ходкому «купцу»...)

05. О том забытом январе (Я снова вспомнил тот мотив, он огоньком меня согрел...)

06. Все одесситы любят дождь, все одесситы любят снег... [стих]

07. Жажда (Здесь влагу солнца груди жарко жгут...)

08. Весенняя песня (Тот, кто в детстве успел в сказку влюбиться...)

09. Одесские мальчишки (Ночь над городом висит, жемчугов карусель...)

10. Неси меня к матросам скорее, шкипер старый...

11. Устав от битумных туманов и прокляв дизель-поезда...

12. Баллада о летучем мужике (Эй, костёр, веселей-веселей, шар воздушный наполни...)

13. Добрая няня Пушкина (Туманом и жёлтым листом не скупясь...)

14. Ноктюрн (Вечер вновь крадётся мягкими шагами не спеша...)

15. Задумчивая девушка (Забудь дожди, забудь дожди, забудь дожди...)

https://yadi.sk/mail/?hash=CtMcry%2FJ3GMr5QykSOIY5fKsP26EOchIn%2FhiCOg1Qjk%3D&uid=14921155

https://cloud.mail.ru/public/JM6G/HWy3NQMw3

Борис Львович - запись на XI Грушинском фестивале (01-02.07.1978)

01. Картинка детства (Работая локтями, мы бежали...) (Е.Евтушенко - Б.Львович)

02. Заезжий музыкант (Заезжий музыкант целуется с трубою...) (Б.Окуджава)

03. Зимняя ночь (Мело-мело по всей земле...) (Б.Пастернак - Б.Львович)

04. Песенка о московском трамвае (Раскрасавец двадцатых годов...) (Б.Окуджава)

05. Песенка о дальней дороге (Забудешь первый праздник...) (Б.Окуджава)

06. Свидание (Засыпет снег дороги, завалит скаты крыш...) (Б.Пастернак - Л.Якубович)

07. Легенда о монастырях (Легенду услыхав в далёком детстве...) (Б.Ларин - Б.Львович)

08. Там, за седьмой горою, там, за недоброй тучей... (Б.Окуджава)

09. Нам парни говорят такие речи, такие речи, когда встречают нас... (Б.Окуджава)

10. По улице моей который год... (Б.Ахмадулина - М.Таривердиев)

11. Пане-панове (Гаснут, гаснут костры...) (ст. А.Осецкая, пер. и муз. Б.Окуджава)

12. Не обещайте деве юной (Кавалергарды - век недолог...) (Б.Окуджава - И.Шварц)

https://yadi.sk/mail/?hash=f8S2hMiP9V0dAc9BeXyg6h7zxEpFIdW6eiTv3TEcwPI%3D&uid=14921155

https://cloud.mail.ru/public/CG7z/CPDkouEMi

записи на XI Грушинском фестивале (01-02.07.1978)

01. Ю.Миленин - Спасибо, бард, за песенную силу... [стих]

02. Ю.Миленин - Посвящение Высоцкому (Человек ломается не сразу...) [стих]

03. М.Баранов и др. - Ползу вперёд сквозь дождик, как заноза...

04. Г.Котелевец - Всё уже круг друзей, всё уже круг... (ст. Ю.Левитанский)

05. Г.Котелевец - Шарманка (В старом городе шарманщик над шарманочкой своей...)

06. Г.Котелевец - Всадник (Всадник, куда ты летишь сквозь мрак...) (ст. Л.Смирнов)

07. Г.Котелевец - Волшебная сила искусства (С трудом доплёлся в понедельник...)

08. Г.Котелевец - Десять солдат (Десять солдат собрались на войну...)

09. Г.Котелевец - Огни сквозь паутину проводов мне ласково протягивают руки...

10. А.Суханов и А.Николаева - В деревянном башмаке (нар. норв. песня, пер. Ю.Вронский)

11. А.Суханов и А.Николаева - Зелёная карета (Спят, спят мышата...) (ст. О.Дриз)

12. А.Суханов - Бесконечные игры (Начинается игра радости с отчаяньем...)

13. А.Суханов - Прощание с Марией (Я с тоской, как с траурным...) (ст. И.Сельвинский)

14. А.Суханов - Чувствительная беседа (В саду, где стужей веет...) (ст. П.Верлен)

15. В.Щукин - Чёртик (Черт поселился в трюме рюмки... [стих]

16. В.Щукин - Ехал рыжий человек с рыжею доскою... [стих]

17. В.Щукин - Пьяная речь опёнка капрала (Опенки шампунем взлохмоченным...) [стих]

18. анс. «Последний шанс» о себе

19. Д.Зейналов - Как в юности хмелеют от угара, маршрутов, перелётов и костров...

20. Д.Зейналов - Возможно - я устану, возможно - занедужу...

21. Д.Зейналов - До чего же все на свете непонятно...

22. Ю.Соколов - Канает мент (Канает мент, по бану лавируя...)

23. интервью с А.Дольским

https://yadi.sk/mail/?hash=RWkQ%2BqHGZuaqJupnN9m5N3mGlpOl73X9Uu9hrZJ%2BCuY%3D&uid=14921155

https://cloud.mail.ru/public/9SLy/iTL8FC9ki

Борис Маликов, Ляля Фрайтор, Тамара Комиссарова (из концерта 1965 года)

01. Б.Маликов - Планета «Целина» (От суеты, от многоликости московской...)

02. Б.Маликов - Земля за кормой, только волны - вдали...

03. Б.Маликов - Кольские впечатления (Тихо снежинки, как белые птицы, кружат...)

04. Б.Маликов - ...огромную веру в дремучих степях, на дорогах лесных... [без начала]

05. Б.Маликов - ...ели в ряд, как солдаты в строю, стоят... [без начала]

06. Л.Фрайтор - Средь всех любимой слывшая, сплетенье рук и бед... (Е.Евтушенко - Залозный)

07. Л.Фрайтор - Шаги (Шурша мостовыми, шурша за порогом...) (И.Левинзон)

08. Л.Фрайтор, Т.Комиссарова - Осень [Ноябрьская песня] (Четвёртый день...) (В.Егоров)

09. Л.Фрайтор, Т.Комиссарова - Дождь стучит в окно стучит... (Е.Артамонова - Д.Межевич)

10. Л.Фрайтор, Т.Комиссарова - песня на евр. языке

11. Л.Фрайтор, Т.Комиссарова - Кони-звери (Там, за серой пылью...) (И.Сельвинский - М.Блантер)

12. Л.Фрайтор, Т.Комиссарова - Ты у меня одна... (Ю.Визбор)

13. Л.Фрайтор, Т.Комиссарова - Дождь (Ночь напролёт, целый вечер...) (И.Левинзон)

14. ... - Песенка о жизни на маях (Каждый год кончают ВУЗ ребята и уходят...) (Ю.Беляев)

15. ... - Колыбельная (Вечер снова звезды зажигает - засыпай скорей, тебе я спою...)

16. ... - Я работаю мойщиком - улицы мою... (В.Мильто)

https://yadi.sk/mail/?hash=8vdQWDeUjHIMMv16Th9RsdV1pNq7W670j3%2Fb887n4%2Fg%3D&uid=14921155

https://mega.nz/#!DepGDCia!Hxwt-3gaSPMRhHDezgxk4F7H4Zr3Kqzr2O_lZSgA6cQ

Владимир [Иванович] Лосев и Валерий Сачковский - из выступления (середина 60-х)

01. В.Лосев - Километры (Пусть опять километры полетят мне под ноги...) (Т.Никитина - В.Цветков)

02. В.Лосев - К песне (Дай же, песня, в дорогу мне руку свою...) (ст. Н.Курицын)

03. В.Лосев - Марш ижорских туристов (Я люблю в любую непогоду...) (ст. А.Макаров)

04. В.Лосев и В.Сачковский - Ленинградские дачи (ст. неизв., муз. В.Цветков)

05. В.Лосев и В.Сачковский - Если ты обут и одет (Если ты обут и одет...) (Ю.Ким)

06. В.Лосев - Песенка о парусе (Веселый флаг на мачту поднят...) (ст. Р.Казакова)

07. В.Лосев - Поэты (Не замечая бабьего лета, синих рассветов, теплых ветров...) (Ю.Визбор)

08. В.Лосев - Если б знать, зачем бывают грозы... (А.Чёрная - В.Цветков)

09. В.Лосев - Так и брожу, нездешний муравей... (ст. Н.Коржавин)

10. В.Лосев - Тихо (Тихо. Тихо плывут тучи. Звёздд далёких мерцают огоньки...)

11. В.Лосев и В.Сачковский - Дождь (Дождь на покой через сонную площадь...)

12. В.Лосев и В.Сачковский - Четыре года (Мне вчера исполнилось четыре...) (В.Саруханов)

13. В.Лосев и В.Сачковский - Сладко спали мы в купе, паровоз кричал «Угу»...

14. В.Лосев - Упрямая (Отчего ты такая упрямая, из упрямых - упрямая самая...)

15. В.Лосев - В речку завороженный смотрится закат... (В.Вихорев)

https://yadi.sk/mail/?hash=ME4Ilr1idqWsD4aqWKl7pU0FaTzwkXcQIvuqEH0VDyM%3D&uid=14921155

https://mega.nz/#!SW4XERKT!ul6o4hSoQRLGr46F3-rE2cDCsf5fv9MtKtoLJ6S5K_k

интервью, взятые сотрудником Агенства печати "Новости" Владимиром Меркуловым на XII Грушинском фестивале (июль 1979)

01. программа для фестиваля - о В.Грушине (биография и воспоминания друзей)

02. программа для фестиваля - о подвиге Валерия Грушина и его гибели

03. интервью с секретарём Куйбышевского обкома ВЛКСМ

04. Интервью с комендантом Грушинского фестиваля

05. интервью с организаторами Грушинского фестиваля

06. интервью с заместителем ... Грушинского фестиваля [в самом начале - фон]

07. большое интервью с Виктором Берковским

https://yadi.sk/mail/?hash=zbCgJPDg0wgr5n%2B54R2UKfRwq6mS7W5o3VoNyDM5Qys%3D&uid=14921155

https://mega.nz/#!2OAl2DwI!-Ev_UDgkP4zh3_16u-OdgHqK3eil5CPvri2zzbuJqyQ

Владимир Борисов и «трио Биофака» МГУ (~1963)

01. Снежинки (Падают пушинки - невесомы, неслышны...) (Д.Сухарев - В.Борисов)

02. Письмо (Лампы огонь одинокой светит под вечер в избе...) (В.Бардин - В.Борисов)

03. Осень (Серебрятся листья жёлтые, кружась...) (Кожевникова - В.Борисов)

04. Хибинская дорожная (Песня в вагоне льётся, сердце щемит и поёт...) (муз. В.Борисов)

05. Хорошо сознавать, что где-то ожидают тебя домой, чья-то радость тобою согрета...

06. Говорят, апрель виною - я там должен быть... (Чернявина - В.Борисов)

07. Выйду к лесу - тонкой веткой хрустну, оборву тенёт тугую нить... (М.Агашина - Б.Парчин)

08. Судьба (Осень жёлтой косынкой повязана....) (Б.Парчин)

09. Отстучалась по асфальту капель, синевою залит месяц апрель... (Б.Пыцало - В.Борисов)

10. Романтики (Нас дальние манят рассветы...) (Тихомирова - В.Борисов)

11. Подмосковье (Пьёт река горстями лунный свет...) (Тихомирова - В.Борисов)

12. Устал я от грязи и бороды - девять недель подряд... (Мартынов - В.Борисов)

13. [с радио] Романтики (Нас дальние манят рассветы...) (Тихомирова - В.Борисов)

14. [с радио] Подожди (Полустанки, вокзалы, перроны...) (Тихомирова - В.Борисов)

15. [с радио] Студенческая прощальная (Словно вешние воды торопятся наши годы...)

16. [с радио] В речку завороженный смотрится закат... (Тихомирова - В.Борисов)

17. [с радио] Каргополочка (Полоскала каргополочка бельё...) (Д.Сухарев - В.Борисов)

https://yadi.sk/mail/?hash=ilQIzr6FIguQ8%2BHrNpFQdoNL97G3KKj3qc8e5XeQp8M%3D&uid=14921155

https://mega.nz/#!CHBS0ITa!u6XaZL4P5ikR7V0b-5kzB9CGfhwIpDo9gGbRnHEGqao

Вечер песни (60-е годы)

01. ... - Таёжный костер (Дым костра таежного едкий и густой...) (С.Крылов)

02. ... - Спи, моя хорошая (Спи, моя хорошая, скорее засыпай...)

03. ... - Золотые листы под ногами шуршат, снова сердишься ты на листопад... (Б.Вахнюк)

04. А.Дулов - На рассвете (На рассвете родятся над бухтой туманы...) (ст. П.Халов)

05. А.Дулов - Заклинание (Весенней ночью думай обо мне...) (ст. Е.Евтушенко)

06. А.Дулов - Бабий яр (Над Бабьим Яром, над Бабьим Яром...) (ст. Е.Евтушенко)

07. А.Дулов - Три сосны (Стою, стою, роняя руки...) (ст. Е.Евтушенко)

08. анс. п-у М.Балашова - Если влезть на высотный дом - всё равно Москву не оглядишь... (Ю.Ким)

09. анс. п-у М.Балашова - Фантастика-романтика (Негаданно-нечаянно пришла пора...) (Ю.Ким)

10. анс. п-у М.Балашова - Осень [миниатюра]

11. анс. п-у М.Балашова - Туман (Очень серый в городе туман...) (Е.Клячкин)

12. анс. п-у М.Балашова - Гренада (Мы ехали шагом...) (М.Светлов - В.Берковский)

13. анс. п-у М.Балашова - Кочевая (В сутолоке сонного вокзала...) (Р.Казакова - М.Балашов)

14. анс. п-у М.Балашова - Осень, словно в сказке, разбросала краски... (С.Стёркин)

15. анс. п-у М.Балашова - Дважды два (ст. Ю.Данилович и Г.Чухрай, муз. А.Пахмутова)

16. анс. п-у М.Балашова - Весна (Лёгким ветерком лаская лица...) (С.Стёркин)

17. анс. п-у М.Балашова - Звёздный билет (Лунная дорога укутана светом...) (С.Стёркин)

18. анс. п-у М.Балашова - Зеленоватые глаза (Мне говорят - какой резон...) (Б.Вахнюк)

19. анс. п-у М.Балашова - Весенняя песенка (По бульварам, словно школьница...) (С.Стёркин)

20. анс. п-у М.Балашова - Красный отблеск (Красный отблеск семафора...) (Л.Однопозов - А.Загот)

21. анс. п-у М.Балашова - Сын неба (Может, рассказала книжка мне об этом...) (Б.Вахнюк)

22. анс. п-у М.Балашова - Дорожная песня (В багажном вагоне...) (А.Шустер - М.Балашов)

23. анс. п-у М.Балашова - Зимняя (Зима заснежила деревья, снежинками засыпала...) (В.Чернов)

24. анс. п-у М.Балашова - Ты далеко (Ты далеко. В моих руках...) (муз. Жоржа Ипсиланти)

25. анс. п-у М.Балашова - Весело звенят уключины, тихо просыпается река...

26. анс. п-у М.Балашова - Я дорог прошел немало, я искал везде тебя... (В.Бородин)

https://yadi.sk/mail/?hash=%2Fym82CIRjzdUrvfANPihVkqb%2F1leGnYpslW%2BlhRSDIU%3D&uid=14921155

https://mega.nz/#!SLwhDCha!3dnJHT5UTxIlfz1S0bHkhUdfHh_fzapH2nBw3ECyfiA

Сергей Стёркин - запись под гитару (!!!) ~1963 год

01. По ухабам кидает тела, мчит автобус дорогой прямой... (ст. Ю.Мясников)

02. Весна пришла в МЭИ (Прогремел и затих в отдалении, улица светом полна...)

03. Весна, ты всегда хороша - и в дождь, и в солнечный день... (ст. С.Стёркин и Э.Кауров)

04. Влился в окна прозрачный поток, лунный свет замирает на шторе...

05. Улица Московская чудесная и ночью, трепетно раскрытая раннею весной... (ст. Ю.Мясников)

06. Властно зовут нас просторы целинные... (ст. С.Стёркин и Ю.Мясников)

07. Ты не пришла провожать, поезд не стал тебя ждать...

08. Садовое кольцо (В огнях искрит Садовое кольцо...)

https://yadi.sk/mail/?hash=FypiHJmRnhTVBoklximurzcI5znDx4rbTw0YB%2Fy7iO4%3D&uid=14921155

https://mega.nz/#!3OBCBKwa!4G6j1lYomishHPKeYAlTA_e4ie8ce9lujC4P07ec4sk